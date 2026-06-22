Macaristan'da Anayasa Değişikliği Süreci Başladı - Son Dakika
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Macaristan'da Anayasa Değişikliği Süreci Başladı

22.06.2026 18:08
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Başbakan Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok'un görevden alınması için anayasa değişikliği başlatacak.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 12 Nisan'da yapılan genel seçim sonrası istifa çağrılarına uymayan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görevden alınması sürecini başlatmak için anayasa değişikliğine gideceklerini belirtti.

Magyar, başkent Budapeşte'de bulunan Macar Ulusal Meclisinde, hükümetin anayasa değişikliği planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Magyar, 12 Nisan'daki seçim galibiyetinin ardından defalarca istifaya çağırmasına rağmen görevinden ayrılmayı reddeden Cumhurbaşkanı Sulyok'un görevden alınması sürecini başlatmak için anayasa değişikliğine gideceklerini bildirdi.

Magyar, sonbaharda daha geniş kapsamlı bir anayasa reformu başlatılacağına işaret etti.

Yeni anayasanın halk oylamasına da sunulacağını belirten Magyar, Anayasa Mahkemesi hakimleri için yaş sınırını 70 olarak belirleyeceklerini aktardı.

Magyar, yeni anayasa kapsamında ayrıca, milletvekilliği görev süresini 12 yılla sınırlandıracaklarını bildirdi.

Başbakan Magyar, yolsuzluğun önüne geçilmesi ve kamu varlıklarının korunması amacıyla, "Ulusal Varlıkları Koruma ve Geri Kazanma Ofisi" isminde yeni bir kurum oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

"(Viktor) Orban'ın kuklası" olarak nitelendirdiği Sulyok'a istifa etmesi için 31 Mayıs'a kadar süre veren Magyar, görevden ayrılmaması halinde ise anayasa değişikliği dahil çeşitli adımlar atacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Sulyok da istifa etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, istifa etmeyi reddetmişti.

Macaristan'da genel seçimleri büyük farkla Tisza kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisi'nde 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda Magyar yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Viktor Orban iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA

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