Karadeniz'de İHA Saldırısı: Türk Gemisi 'Victress' Yanında İki Ölü - Son Dakika
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Karadeniz'de İHA Saldırısı: Türk Gemisi 'Victress' Yanında İki Ölü

22.06.2026 17:37
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Ukrayna, Karadeniz'de Türk gemisi 'Victress'e düzenlenen İHA saldırısını Rusya'nın yaptığını iddia etti.

Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna, saldırıları Rusya'nın düzenlediğini ileri sürdü. Gemilerden birinin Panama bandıralı Türk kuru yük gemisi 'Victress' olduğu, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Karadeniz'de Panama, Palau ve Belize bayraklı gemilere saldırı düzenlendi. Panama bayraklı geminin Türk kuru yük gemisi 'Victress' olduğu belirtildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba, gece saatlerinde Ukrayna limanlarına giden geminin Rus insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığını söyledi. Saldırı sonucu Panama bayraklı gemide yangın çıktığını kaydeden Kuleba, mürettebattan 58 yaşında bir aşçı ile Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Kuleba, "Aralarında Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci, cankurtaran botuyla tahliye edilmek zorunda kaldı. Gemi önemli hasar gördü" dedi.

Rusların ayrıca Palau ve Belize bayraklı gemilere de saldırdığını kaydeden Kuleba, söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmadığını ve hasar gören gemilerin yolculuklarına devam ettiğini bildirdi. - KİEV

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Denizcilik, Karadeniz, 3. Sayfa, Güvenlik, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de İHA Saldırısı: Türk Gemisi 'Victress' Yanında İki Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de İHA Saldırısı: Türk Gemisi 'Victress' Yanında İki Ölü - Son Dakika
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