"Ebu Hanzala" olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği, kamuoyunda "Ebu Hanzala" olarak bilinen Halis Bayancuk, Murat Gezenler, Özcan Yıldırım ve Tevhid Dergisi yapılanmasına ait çok sayıda sosyal medya hesabında erişim engeli getirdi.

55 FARKLI URL ADRESİNE KİLİT VURULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararı doğrultusunda, söz konusu dijital kanallara millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle kilit vuruldu.

Hâkimlik tarafından incelenen dosya kapsamında; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu'nun 8/A maddesi işletildi. Hakimlik; suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve millî güvenliğin korunması bakımından idari tedbir kararını usul ve yasaya uygun bularak resmen onayladı.

Karar kapsamında; yapıya ait 1 adet resmi internet sitesi, 16 adet Instagram hesabı, 21 adet YouTube kanalı ve 17 adet X (Twitter) hesabı olmak üzere toplamda 55 farklı URL adresine yönelik içerik çıkarma ve erişimin engellenmesi kararı kesinleşti.

İTİRAZ ETME HAKKI BULUNUYOR

BTK’ye tebliğ edilen karara karşı, ilgililerin iki hafta içerisinde Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz etme hakkı bulunuyor.