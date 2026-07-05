Bursa'da Uçak Acil İniş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Uçak Acil İniş Yaptı

Bursa\'da Uçak Acil İniş Yaptı
05.07.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunuseli Havalimanı'nda iniş takımları açılmayan uçak, güvenli inişin ardından hangara çekildi.

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda iki kişilik bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuz haline geçirilirken, kontrollü şekilde iniş yapan uçak hangara çekildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sularında Bursa semalarında uçan iki kişilik uçağın tekerleklerinin açılmadığı yönünde yapılan ihbar üzerine Yunuseli Havalimanı'nda acil durum prosedürü devreye alınıp, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri alarma geçirildi. Kulenin kontrolünde acil iniş gerçekleştiren uçak, güvenli şekilde hangara çekildi. Olayda uçakta tek başına olan pilotun yara almadığı belirtildi.

Olayın ardından havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşansa da uçuş trafiğinde aksaklık yaşanmadı. İhbar sonrası hızlı müdahale, havacılık güvenliği açısından kritik bir örnek teşkil etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Yunuseli Havalimanı, Acil Durum, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Uçak Acil İniş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı

18:45
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
18:21
Galatasaray’da Mario Lemina kararı
Galatasaray'da Mario Lemina kararı
18:20
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 19:14:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa'da Uçak Acil İniş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.