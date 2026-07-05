Bursa\'da Uçak Acil İniş Yaptı

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda iki kişilik bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuz haline geçirilirken, kontrollü şekilde iniş yapan uçak hangara çekildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sularında Bursa semalarında uçan iki kişilik uçağın tekerleklerinin açılmadığı yönünde yapılan ihbar üzerine Yunuseli Havalimanı'nda acil durum prosedürü devreye alınıp, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri alarma geçirildi. Kulenin kontrolünde acil iniş gerçekleştiren uçak, güvenli şekilde hangara çekildi. Olayda uçakta tek başına olan pilotun yara almadığı belirtildi.

Olayın ardından havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşansa da uçuş trafiğinde aksaklık yaşanmadı. İhbar sonrası hızlı müdahale, havacılık güvenliği açısından kritik bir örnek teşkil etti. - BURSA