Şişli\'deki yankesicilik olayında "Serbest bırakıldılar" iddialarına adli cevap

İstanbul Şişli’de meydana gelen yankesicilik olayının ardından sosyal medyada yükselen "Yüzlerce suç kaydı olan çocuklar yine serbest bırakıldı" iddiaları üzerine adli kaynaklardan net bir açıklama geldi. Yapılan incelemelerde, yakalanan şüpheliler ile kamera görüntülerindeki failler arasında ciddi çelişkiler olduğu ve hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDEYDİ: 14 YAŞINDA 470 SUÇ KAYDI

Şişli’de yaşanan yankesicilik olayının ardından, suça sürüklenen iki çocuk hakkında sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapıldı. Şüphelilerden birinin 14 yaşında 470 suç kaydı, diğerinin ise 15 yaşında 74 suç kaydı bulunduğu belirtilerek, şahısların hiçbir değerlendirme yapılmadan "yine elini kolunu sallayarak serbest kaldığı" iddia edildi.

Ancak adli süreçten elde edilen bilgiler, olayın sosyal medyada yansıtılandan çok daha farklı bir hukuki boyutta olduğunu ortaya koydu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE KIYAFETLER BİRBİRİYLE UYUŞMUYOR

Edinilen bilgilere göre; kolluk kuvvetleri tarafından yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çocuklar, verdikleri ifadelerde hırsızlık suçlamasını ve kesintisiz takip sonucu yakalandıkları iddiasını reddetti. Şüpheli çocuklar, olay anına ilişkin kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını savundu.

Dosyaya giren kamera görüntüleri üzerinde yapılan ilk incelemelerde de şüphelilerin savunmasını destekleyen unsurlar bulundu. Görüntülerdeki şahısların yüzlerinin net seçilemediği ve üzerlerindeki kıyafetlerin, yakalanan çocukların kıyafetlerinden tamamen farklı olduğu belirlendi. Çocukların kaçarken kıyafet değiştirdiklerine dair dosyada şu aşamada somut bir delil ya da emareye ise rastlanmadı.

"TUTUKLAMA BU AŞAMADA ÖLÇÜLÜ DEĞİL"

Eylemi gerçekleştiren asıl faillerin yakalanan çocuklar olup olmadığı yönündeki şüpheler nedeniyle, soruşturma makamları ileri teknik yöntemlere ve bilirkişi incelemesine başvurma kararı aldı.

Mevcut delil durumu, suça sürüklenen çocukların yaşları, atılı suçun niteliği, olası yaş küçüklüğü ve olayın teşebbüs aşamasında kalma ihtimali göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir tutuklama kararının hukuken "ölçülü olmayacağı" değerlendirildi. Bu doğrultuda şüpheliler hakkında serbest bırakılma değil, sıkı bir adli kontrol tedbiri talep edildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Yetkililer, "hiçbir değerlendirme yapılmadan serbest bırakıldılar" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, ayrıca adliyeye intikal eden evraklarda şahısların geçmiş suç kayıtlarına ilişkin bu dosyayı doğrudan bağlayan ayrı bir suçlama bulunmadığını belirtti.

Olayın asıl faillerinin kesin tespiti için kamera görüntüleri üzerindeki bilirkişi incelemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç çok yönlü ve titizlikle devam ediyor.