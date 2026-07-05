Şişli'deki yankesicilik olayında "Serbest bırakıldılar" iddialarına adli cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'deki yankesicilik olayında "Serbest bırakıldılar" iddialarına adli cevap

Şişli\'deki yankesicilik olayında "Serbest bırakıldılar" iddialarına adli cevap
05.07.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli’de meydana gelen yankesicilik olayının ardından sosyal medyada paylaşılan "Yüzlerce suç kaydı olan şüpheliler hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldı" iddialarının ardındaki hukuki gerçek ortaya çıktı. Dosyadaki kamera görüntüleri ile yakalanan çocukların eşkallerinin uyuşmadığı, adli kontrol kararının ise delil yetersizliği ve hukuki zorunluluklar nedeniyle alındığı öğrenildi.

İstanbul Şişli’de meydana gelen yankesicilik olayının ardından sosyal medyada yükselen "Yüzlerce suç kaydı olan çocuklar yine serbest bırakıldı" iddiaları üzerine adli kaynaklardan net bir açıklama geldi. Yapılan incelemelerde, yakalanan şüpheliler ile kamera görüntülerindeki failler arasında ciddi çelişkiler olduğu ve hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDEYDİ: 14 YAŞINDA 470 SUÇ KAYDI 

Şişli’de yaşanan yankesicilik olayının ardından, suça sürüklenen iki çocuk hakkında sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapıldı. Şüphelilerden birinin 14 yaşında 470 suç kaydı, diğerinin ise 15 yaşında 74 suç kaydı bulunduğu belirtilerek, şahısların hiçbir değerlendirme yapılmadan "yine elini kolunu sallayarak serbest kaldığı" iddia edildi. 

Ancak adli süreçten elde edilen bilgiler, olayın sosyal medyada yansıtılandan çok daha farklı bir hukuki boyutta olduğunu ortaya koydu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE KIYAFETLER BİRBİRİYLE UYUŞMUYOR 

Edinilen bilgilere göre; kolluk kuvvetleri tarafından yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çocuklar, verdikleri ifadelerde hırsızlık suçlamasını ve kesintisiz takip sonucu yakalandıkları iddiasını reddetti. Şüpheli çocuklar, olay anına ilişkin kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını savundu.

Dosyaya giren kamera görüntüleri üzerinde yapılan ilk incelemelerde de şüphelilerin savunmasını destekleyen unsurlar bulundu. Görüntülerdeki şahısların yüzlerinin net seçilemediği ve üzerlerindeki kıyafetlerin, yakalanan çocukların kıyafetlerinden tamamen farklı olduğu belirlendi. Çocukların kaçarken kıyafet değiştirdiklerine dair dosyada şu aşamada somut bir delil ya da emareye ise rastlanmadı.

"TUTUKLAMA BU AŞAMADA ÖLÇÜLÜ DEĞİL"

Eylemi gerçekleştiren asıl faillerin yakalanan çocuklar olup olmadığı yönündeki şüpheler nedeniyle, soruşturma makamları ileri teknik yöntemlere ve bilirkişi incelemesine başvurma kararı aldı.

Mevcut delil durumu, suça sürüklenen çocukların yaşları, atılı suçun niteliği, olası yaş küçüklüğü ve olayın teşebbüs aşamasında kalma ihtimali göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir tutuklama kararının hukuken "ölçülü olmayacağı" değerlendirildi. Bu doğrultuda şüpheliler hakkında serbest bırakılma değil, sıkı bir adli kontrol tedbiri talep edildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR 

Yetkililer, "hiçbir değerlendirme yapılmadan serbest bırakıldılar" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, ayrıca adliyeye intikal eden evraklarda şahısların geçmiş suç kayıtlarına ilişkin bu dosyayı doğrudan bağlayan ayrı bir suçlama bulunmadığını belirtti.

Olayın asıl faillerinin kesin tespiti için kamera görüntüleri üzerindeki bilirkişi incelemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç çok yönlü ve titizlikle devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, İstanbul, Güvenlik, Türkiye, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Şişli Şişli'deki yankesicilik olayında 'Serbest bırakıldılar' iddialarına adli cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti 4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
Doğum gününde bir genci hayattan kopardı, yol kenarında yatarken bulundu Doğum gününde bir genci hayattan kopardı, yol kenarında yatarken bulundu
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
Tırın altına giren otomobilden acı haber Baba ile oğlu hayatını kaybetti Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti
Suç dünyasının “baron ablası“ yakalandı Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı

21:32
Fenerbahçe’nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek
Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek
21:24
“Ebu Hanzala“ olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı
"Ebu Hanzala" olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı
21:05
ABD’yi yine kayırdılar Tarihte böylesi görülmedi
ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi
20:59
Bağdat’ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı
Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı
20:53
Arda Turan Türkiye’ye geliyor İşte karşılaşacağı rakip
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! İşte karşılaşacağı rakip
20:49
Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor
Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
19:22
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump’a suikast çağrısı
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı
18:59
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp
Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 21:46:33. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli'deki yankesicilik olayında "Serbest bırakıldılar" iddialarına adli cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.