Sivas'ta 29 yaşındaki genç, balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulundu.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Abdullah Uygun (29), balık tutmak için İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyüne gitti. Eşinden haber alamayan Ö.U., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kızılırmak Nehri kenarında arama çalışması başlatan ekipler, gencin cansız bedenini buldu. Uygun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas'a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi. - SİVAS
Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu - Son Dakika
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