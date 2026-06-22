Trendyol Süper Lig'de 2026/2027 sezonunun başlamasına az bir süre kala tüm takımların harcama limitleri belli oldu.
Açıklanan rakamlara göre; En yüksek limite 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile son dört yılın şampiyonu olan Galatasaray sahip oldu.
Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş'ın limiti 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL olarak belirlendi. Trabzonspor'a ise 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 TL harcama limiti tanındı.
İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri:
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı - Son Dakika
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