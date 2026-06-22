Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek - Son Dakika
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Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
22.06.2026 19:16
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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma sona erdi. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi kararı kaldırılırken dava 13 Temmuz'a ertelendi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin ilk duruşmada mahkeme  Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Aleyna Kalaycıoğlu

Sanıkların savunmaların ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Dava 13 Temmuz'a ertelendi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, Ev hapsi, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek - Son Dakika

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