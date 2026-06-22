Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

22.06.2026 17:31
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İstanbul'da metroda karşılaştığı başörtülü bir kadına, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" diyerek hakaretler yağdıran Hatice Ö., sosyal medyadaki büyük tepkilerin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da toplu taşıma kullanımı sırasında yaşanan olayda, Hatice Ö. isimli şahıs aynı vagonu paylaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında nefret kusmaya başlayan Hatice Ö., mağdur kadına hitaben, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" şeklinde skandal ifadeler kullandı. O anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine emniyet güçleri ve adli makamlar derhal harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Hatice Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkarılan Hatice Ö.’nün ifadelerini ve dosyadaki delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, toplumda barışı zedeleyen ve açıkça nefret suçu barındıran bu eylem karşısında müsamaha göstermedi. Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Hatice Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Efem0909 Efem0909:
    Bu konuşma bu kadına ne kazandırdı çek git yoluna sanane çarşaflıdan türbanlıdan sen açık geziyosun diye kimse birşey diyor mu Açık olunca çağdaş mı oluyosun 0 0 Yanıtla
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