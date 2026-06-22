CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP\'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti\'ye göz kırptı
22.06.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan 33 yaşındaki CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, imar düzenlemesini reddeden İBB yönetimini "Tuzla halkını mağdur etmekle" suçlayarak sert şekilde eleştirdi. CHP kulislerinde, belediyelere yönelik operasyonlardan uzak durmak isteyen Bingöl'ün AK Parti ile transfer temaslarını hızlandı.

Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin yankıları sürerken, siyaset kulislerini sallayacak bir hamle de İstanbul’dan geldi. Bir süredir AK Parti’ye transfer olacağı konuşulan CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mensubu olduğu partinin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) sert sözlerle hedef aldı. Bingöl’ün bu çıkışı, AK Parti’ye geçiş iddialarını güçlendirdi.

"İBB TUZLA HALKINI MAĞDUR EDİYOR"

33 yaşındaki Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bugün yaptığı konuşmada mevzuata aykırı yapıları yasal hale getirecek imar düzenlemesinin İBB tarafından reddedildiğini açıklayarak adeta ateş püskürdü. Kendi partisine bağlı büyükşehir yönetimini Tuzla halkını mağdur etmekle suçlayan Bingöl, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef hiç hak etmediğimiz şekilde İBB ile bakanlıkların arasında kaldık. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımını büyük bir üzüntü ile karşılıyorum."

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
Eren Ali Bingöl, İmamoğlu'na yakın isimlerden biriydi

HAYMANA’DAN SONRA SIRA TUZLA’DA MI?

Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar sürerken, diğer taraftan iktidar partisine yönelik belediye başkanı transferleri de hız kazandı. Saatler önce CHP’den istifa ettiğini duyuran Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, bugün AK Parti saflarına katılırken Eren Ali Bingöl'ün İBB’yi topa tutan bu çıkışı "Sırada Tuzla mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP KULİSLERİ: TRANSFER TEMASINDA

Eren Ali Bingöl’ün kendi partisine bayrak açan bu sert çıkışı, CHP kanadında da geniş yankı buldu. Parti içindeki bazı önemli kaynaklar, İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik peş peşe düzenlenen operasyon ve incelemelerden muaf kalmak ya da hedef olmamak adına Bingöl’ün bu stratejiyi seçtiğini öne sürdü. Kulislere sızan iddialara göre genç belediye başkanının, AK Parti kurmaylarıyla transfer masasında olduğu ve geçiş sürecine zemin hazırladığı ileri sürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Ali Bingöl, Politika, AK Parti, Bingöl, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Türkiye’yi Dünya Kupası’ndaki en kötü takım seçtiler Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler
15 yaşına 3 dünya ve 2 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı 15 yaşına 3 dünya ve 2 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı

16:24
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
15:41
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:28
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 16:30:35. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.