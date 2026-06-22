Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı.

"HAYAL TACİRLİĞİ İLE İTHAM EDİLDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Ankara bu partinin milletin gönlüne düşmesine, kuruluşuna her aşamasına kadar bizzat şahitlik etmişti. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk, Ankaralı kardeşlerimizin hayır duaları ile büyüttük Partimizi kurarken hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi dış politika ve turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu.

Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin bir başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, millî gelirimizi ise 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek, hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

"BÜYÜK BİR KALKINMA HAMLESİNE İMZA ATTIK"

Türkiye'yi küresel siyasetin oyun kurucularından biri yapacağımızı söylesek, hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayallerimizi gerçeklere dönüştürdük.

Köklü reformlarımızla ve sessiz devrimlerimizle, Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla ve şerefle nakşettirdik. Sizlerle bu yolları yürüdük. Sizlerin huzurunda, şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

"BİZ TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE HAZIRLAMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Türk devletleri zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Hazırlıklarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in emri ile inşa edilen, askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı ihya ettik. Esenboğa'nın hem havayolu, hem karayolu trafiğini rahatlatacak.

"KRONİKLEŞMİŞ MUHALEFET SORUNUNU ÇÖZEMEDİK"

AK parti olarak hizmet anlayışımız eser siyaseti üzerine inşa edildi. Sorunları halının altına süpürmedik. Su sıkıntısı mı var, yeni barajlar inşa ettik. Trafik mi sıkıştı yeni yol ve metro inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var TOKİ ile yeni yapılar inşa ettik. Ankara'ya 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik sorunlarını çözmemiz gereken vatandaşların karşısına ne kadar yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezler ile çıkmadık. Siyaseti vizyon ile proje ile yapamayanlar bahanedeki mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremedi. Millete sunacakları planları projeleri yok. Nelerle uğraştıklarını görüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük ama ülkemizin kronikleşmiş muhalefet sorununu çözemedik. Dış politika gibi savunma gibi vesayete ve terör gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek büyüyor.

"MUHALEFET ARAYIŞIMIZ DEVAM ETMEKTE"

Rakibimiz de olsa ülkenin ikinci büyük partisinin kavga ile anılmasını doğru bulmuyoruz. Karışıklığın olduğu muhalefet değil hizmette eserde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. "