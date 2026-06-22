Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP\'den istifa etti
22.06.2026 13:22
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Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti. Koç'un bugün AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

Başkent Ankara siyasetinde kulisleri sallayan beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etti.

MURAT KURUM İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME İPLERİ KOPARDI

Koç, hakkında çıkan "parti değiştirecek" iddialarının tam ortasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

MANSUR YAVAŞ PANKARTLARI KALDIRILDI İDDİASI

Ziyaretin ardından Haymana ilçesinde yaşananlar ise Ankara siyasetinde şok etkisi yarattı. Murat Kurum ile yapılan görüşmenin hemen sonrasında, Levent Koç'un talimatıyla ilçede asılı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ait pankart ve afişlerin toplatıldığı öne sürüldü.

GÖZLER AK PARTİ CEPHESİNDE

CHP'den resmi olarak istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un önümüzdeki saatlerde AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Levent Koç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti - Son Dakika

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