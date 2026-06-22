Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP\'den istifa etti

Başkent Ankara siyasetinde kulisleri sallayan beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etti.
Koç, hakkında çıkan "parti değiştirecek" iddialarının tam ortasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.
Ziyaretin ardından Haymana ilçesinde yaşananlar ise Ankara siyasetinde şok etkisi yarattı. Murat Kurum ile yapılan görüşmenin hemen sonrasında, Levent Koç'un talimatıyla ilçede asılı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ait pankart ve afişlerin toplatıldığı öne sürüldü.
CHP'den resmi olarak istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un önümüzdeki saatlerde AK Parti saflarına katılması bekleniyor.
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