A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2’nci haftasının 4’üncü ve son karşılaşmasında Çin’i Ankara’da 3-2 mağlup etti.
Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı.
Sahadaki büyük zaferin yanı sıra tribünlerdeki coşku da geceye damga vurdu. Karşılaşma boyunca milli takımı Melissa Vargas ve İlkin Aydın maskeleri takıp halay çekerek destekleyen renkli taraftarlar büyük ilgi topladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu eğlenceli anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci - Son Dakika
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