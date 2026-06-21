Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci - Son Dakika
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Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

21.06.2026 23:11  Güncelleme: 23:13
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Filenin Sultanları'nı halay çekerek destekleyen Vargas ve İlkin maskeli taraftarlar büyük ilgi gördü. Bu renkli anlar çok sayıda beğeni aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2’nci haftasının 4’üncü ve son karşılaşmasında Çin’i Ankara’da 3-2 mağlup etti. 

ANKARA'DA 4'TE 4 YAPTIK

Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı. 

MASKELERİYLE HALAY ÇEKEN TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sahadaki büyük zaferin yanı sıra tribünlerdeki coşku da geceye damga vurdu. Karşılaşma boyunca milli takımı Melissa Vargas ve İlkin Aydın maskeleri takıp halay çekerek destekleyen renkli taraftarlar büyük ilgi topladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu eğlenceli anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Çin Halk Cumhuriyeti, Filenin Sultanları, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci - Son Dakika

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