Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: : Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor - Son Dakika
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Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: : Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

22.06.2026 18:22
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Haberler.com ekranlarında CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Özgür Özel cephesinin yeni parti hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Güzel, Anadolu Birliği Partisi ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiğini ve Özel'in Denizli ziyaretinden dönüşünün ardından sürecin birkaç gün içinde netleşmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Anadolu Birliği Partisi Genel Merkez binasına ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın posterinin asıldığı görüldü.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ krizinin ardından baş gösteren liderlik krizinin devam ettiği CHP'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Parti içindeki hareketliliğin sürdüğünü belirten Güzel, hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

"ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Güzel, Özgür Özel kanadının Anadolu Birliği Partisi (ABP) ile görüşmeler yürüttüğünü belirtti. Güzel, şunları söyledi: “Özgür Özel Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor. Ancak henüz kesinleştiğini söylemek mümkün değil. Zira Özgür Özel’in Denizli’den döndükten sonra bu partinin genel başkanıyla konuşacağı ifade edilmişti. Henüz o görüşmenin gerçekleşmediğini biliyoruz. Ki bugün, yarın o görüşme gerçekleşebilir ve kurmaylar boyutunda bir görüşme söz konusu. Birkaç gün içinde bunun netleşmiş olabileceğini de söyleyebiliriz.”

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: : Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

"YENİ İHRAÇLAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Güzel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yapılacak toplantının kritik önem taşıdığını belirterek, "Yarınki toplantı, Kılıçdaroğlu açısından yeni ihraçların gündeme gelebileceği kritik bir toplantı olacak" dedi. Parti içindeki ayrışmaların önümüzdeki süreçte daha da belirginleşebileceğine dikkat çekti.

"KURULTAY ISRARI DEVAM EDİYOR"

Özgür Özel tarafının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Güzel, "Özgür Özel tarafı, yeni parti hazırlıklarını sürdürürken kurultay ısrarını da devam ettiriyor" sözleriyle muhalif kanadın yol haritasını anlattı. Güzel ayrıca süreçte "ortada kalan bir istifa söz konusu" ifadelerini kullandı.

ABP GENEL MERKEZİ’NDE MANSUR YAVAŞ POSTERİ

Öte yandan Özel cephesinin görüşmeler yürüttüğü Anadolu Birliği Partisi Genel Merkez binasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın posterinin asıldığı görüldü. Partinin Genel Başkanı Bedri Yalçın’ın da Yavaş ile yakınlığı bulunduğu biliniyor.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: : Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

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