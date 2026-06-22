Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler - Son Dakika
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Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

22.06.2026 17:41
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasının ardından gözaltına alınan 2’si kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasının ardından gözaltına alınan 2’si kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi. Erhan Karaal ifesinde "Beni Vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar. Orada beni sarnıç gibi bir yere götürdüler. Burada 7-8 kişi vardı. İçeride beni sopalarla döverek, Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler" dedi.

Maltepe’de 4 gün önce saat 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gözaltına alınan 2'si kadın 12 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Çevik Kuvvet polislerinin eşliğinde 2 ayrı araca bindirilen şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ HASTANEDE ALINDI: BİRKAÇ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİK

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Erhan Karaal’ın ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı. Erhan Karaal ifadesinde "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

"ÖNCE 300 SONRA 500 KİLOGRAM ALTIN NEREDE?" DİYE SORMUŞLAR

Şüphelilerin kaçırıldığı süre boyunca kendisini sürekli darbettiğini anlatan Karaal'ın ifadesinin devamında "Bana 'Sen Kültür A.Ş.nin başındaki kişisin, sende çok para vardır' diyerek önce 300 kilo daha sonra 500 kilo altın istediler. Bana bu altınların yerini sordular. Onlara böyle bir miktarda altının bende olmadığını söylediğimde inanmayarak beni sürekli dövdüler. Beni öldürecekler diye çok korktum" dediği öğrenildi. Erhan Karaal’ın ifadesini alan polislere zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan şüphelilerin yakın zamanda kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini söylediği de belirtildi.

"BENİ BALIKESİR'DEN ÇAĞIRDILAR"

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Karaal’ın başında beklerken tabancayla yakalanan İ.A. ise kaçırma olayının detayından haberdar olmadığını belirterek "Beni Balıkesir’den çağırdılar. Gelince önce bir bungalov evde ardından başka bir evde kaldım. Daha sonra gelen talimat üzerine yanıma yemek ve su alarak mağdurun tutulduğu yere gittim. Orada beklerken polisler gelip beni yakaladı." dedi.

TALİMATIN YURTDIŞINDAN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis soruşturmasında Erhan Karal’ı kaçıran kişilerin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi. Yurt dışından aldıkları talimatla eylemi gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

"BENİ VATAN EMNİYETE GÖTÜRECEKLERİNİ SÖYLEYEREK ZORLA ARAÇ İÇERİSİNE SOKTULAR"

Erhan Karaal polise verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Kayınvalidemin evine gittim bu süre zarfında hiç takip edildiğimi hissetmedim ve evime geri döndüğümde ikametimin önünde bir şahıs önümü kesti ve arkamdan da birkaç kişi geldi. Bu kişiler bana polis olduklarını ve beni Vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular. Ben o an hangi araca bindiğimi göremedim. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar.

Beni bir süre götürdükten sonra aracın yanına sıfıra sıfır bir araç yanaştırıp beni o araca taşıdılar. Beni bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı sıfıra sıfır yanaştırarak beni o araca taşıdılar. Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı. Aynı zamanda kafam sürekli bacaklarımın arasına bastırdıkları için yolları göremiyordum ancak iki kez Avrasya tünelinden geçtik. Ben geçtiğimizi teypten gelen sesli anons sayesinde öğrendim. İlk Avrupa Yakası'na geçtiğimizde aracı Iraklı şoför kullanıyordu.

"İMAMOĞLU'NUN KASASI OLDUĞUMU SÖYLEYEREK BENDEN 300 KİLO ALTIN TALEP ETTİLER"

Orada beni sarnıç gibi bir yere götürdüler. Buraya girdiğimde benim üzerimden gözlüğümü, cüzdanımı ve telefonumu aldılar. Burada 7-8 kişi vardı. İçeride beni sopalarla döverek, Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler" dedi.

Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

"LAĞIM GİBİ BİR YERDE DÖVMEYE DEVAM ETTİLER"

Karaal, "Ben Serdal Taşkın‘ı İBB‘de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bu durum ben öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler ve sonradan Serdal Taşkın‘ın Erzincan ‘da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler. Ben bu sırada benim çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var onu size vereyim deyince o paramı biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında Bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın dediler ancak sonradan bilgisayar getirmediler. Daha sonra oradan beni bir araca bindirerek Avrasya tünelinden geçirdiler. Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler" dedi.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Erhan Karaal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Erhan Karaal Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler - Son Dakika
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