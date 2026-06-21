AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt - Son Dakika
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AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt

AK Parti\'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör\'den net yanıt
21.06.2026 22:51
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Yarın gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, "Siyasi duruşum nettir. Mansur Yavaş'ın yanında, onun belediyecilik anlayışının arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim. Kimse benim üzerimden Sayın Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapmasın" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketlendi. Bazı belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düşerken, bu isimler arasında anılan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den jet hızında yalanlama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Güngör, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Hakkında çıkan transfer dedikodularına sert tepki gösteren Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, siyasi çizgisinin değişmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Benim siyasi duruşum nettir. Sayın Mansur Yavaş'ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim."

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt

"KİMSE MANSUR YAVAŞ'I YALNIZLAŞTIRMA HESABI YAPMASIN"

Açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan bağlılığını ve desteğini net bir dille ilan eden Güngör, kendi ismi üzerinden siyasi oyunlar oynanmasına izin vermeyeceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Hiç kimse benim üzerimden Sayın Mansur Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapmamalıdır. Bu hesapların ne bir parçası olurum ne de buna sessiz kalırım. Bizim önceliğimiz polemik değil hizmettir. Nallıhan'a, Ankara'ya ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."

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Son Dakika CHP AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt - Son Dakika
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