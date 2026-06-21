ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda - Son Dakika
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ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda

21.06.2026 00:44
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İran ile ABD arasında son dönemin en kritik diplomatik temaslarından biri için geri sayım başladı. Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan mutabakatın ardından üst düzey İran heyeti İsviçre'ye ulaşırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de görüşmelere katılmak üzere yola çıkması gözleri Bürgenstock'ta yapılacak müzakerelere çevirdi.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Taraflar arasında 14 Haziran'da üzerinde uzlaşı sağlanan ve 18 Haziran'da yürürlüğe giren "İslamabad Mutabakatı" kapsamında gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde İran heyeti İsviçre'ye ulaştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de müzakerelere katılmak üzere Washington'dan ayrıldığı bildirildi.

ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda

ZÜRİH'E İNDİLER

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki müzakere heyeti, görüşmeler öncesinde İsviçre'nin Zürih kentine ulaştı. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmeti, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ekber Bakıri ile Dışişleri Bakan Yardımcıları Kazım Garibabadi ve İsmail Bakıi de yer alıyor.

ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda

JD VANCE İSVİÇRE YOLUNDA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Basın Sözcüsü Luke Schroeder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığını duyurdu.

ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda

Vance, daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin en erken 21 Haziran'da başlayabileceğini belirterek gerekli program düzenlemelerinin ardından müzakerelere katılacağını ifade etmişti.

TEKNİK GÖRÜŞMELER BÜRGENSTOCK'TA YAPILACAK

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, teknik düzeydeki görüşmelerin 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan yetkililerin de katılması bekleniyor.

Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in üst düzey bir heyetle İsviçre'ye hareket ettiği belirtilirken, Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de görüşmelerde yer alacağı kaydedildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de İran-ABD müzakereleri kapsamında yürütülen diplomatik temasların ardından İsviçre'ye geçtiği bildirildi.

İSLAMABAD MUTABAKATI'NDA NELER VAR?

İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran'da savaşın sona erdirilmesi ve taraflar arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşma, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat kapsamında bölgesel gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin normalleşmesi, yaptırımlar ve nükleer program başta olmak üzere taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların müzakere yoluyla ele alınması hedefleniyor.

60 GÜNLÜK MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLIYOR

İsviçre'deki görüşmelerin ardından tarafların, İran'ın nükleer programı, yaptırımların geleceği ve bölgesel güvenlik başlıklarını kapsayan yaklaşık 60 günlük kapsamlı bir müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, İsviçre'de gerçekleştirilecek temasların nihai anlaşma yolunda kritik bir aşama olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, İsviçre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda - Son Dakika

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