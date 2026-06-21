Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı - Son Dakika
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Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı

21.06.2026 19:21
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Aydın’da polisin denetimine takılan ve aracına usulsüz çakar sistemi taktırdığı belirlenen sürücü, ceza yememek için ilginç bir savunmaya imza attı. Kendisini durduran ekiplere abisinin ağır ceza hakimi olduğunu söyleyerek ayrıcalık talep eden sürücü, polisin kararlı duruşu karşısında hüsrana uğradı. Yasaklara uymayan sürücüye tam 174 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Aydın’da polisin gerçekleştirdiği denetimler sırasında, aracına usulsüz şekilde çakar sistemi takarak trafikte seyreden bir sürücü yakayı ele verdi. Yasak olmasına rağmen lüks araç özentisiyle çakar kullanan sürücüye tam 174 bin TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ABİSİNİ ARADI 

Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada panikleyen sürücü, kendisini kurtarmak için tanıdık isimleri öne sürdü. Abisinin ağır ceza hakimi olduğunu iddia eden sürücü, ceza yazılmasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Kuralları ihlal eden sürücünün ehliyetine ekiplerce el konuldu.

Çakarlı araçla yakalanan genç,

OTOMOBİLİ OLAY YERİNDEN ABİSİ GÖTÜRDÜ 

Sürücünün ehliyetine el konulmasının ardından olay yerine, sürücünün ağır ceza hakimi olduğunu iddia ettiği abisi geldi. Otomobilin, hakim olduğu öne sürülen abi tarafından teslim alınarak olay yerinden götürüldüğü iddia edildi. Yaşananlar trafikteki diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Polis, Hakim, Aydın, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Aydın Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    benim dayım da ağır abi 0 0 Yanıtla
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