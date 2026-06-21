Cengiz Ünder\'e sevindirici haber

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren ancak siyah-beyazlı ekibin satın alma opsiyonunu devreye sokmamasıyla Fenerbahçe’ye dönen Cengiz Ünder’in geleceği belli oluyor.

CENGİZ ÜNDER'E ŞANS TANINACAK

Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki milli futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal’dan sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak yerli oyuncu kalitesini artırmak amacıyla Cengiz Ünder’e bir şans daha tanımak istiyor.

GELECEĞİ KAMPTAKİ PERFORMANSINA BAĞLI

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna dahil edilecek olan tecrübeli kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından yakın mercek altına alınacak. İsmail Kartal'ın, milli futbolcunun kamptaki fiziksel durumu ve performansına göre takımda kalıp kalmayacağına dair son kararını vereceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yapan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı ekibe 5 gol ve 4 asistlik performansla toplamda 9 gollük bir katkı sağlamıştı.