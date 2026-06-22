CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı - Son Dakika
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CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı

22.06.2026 00:29
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CHP İzmir örgütünde gece yarısı hareketli saatler yaşandı. Genel Merkez tarafından İzmir İl Başkanlığına atanan Utku Gümrükçü’nün il binasına gelmesiyle birlikte partililer arasında arbede çıktı. Görevden alınan eski başkan Çağatay Güç'ün taraftarları Gümrükçü’nün girişine tepki gösterirken, Güç'ün yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Polisin müdahale aşamasına geldiği krizde, Utku Gümrükçü makam odasına geçerek koltuğuna oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde sular durulmuyor. Genel Merkez tarafından İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü’nün gece yarısı il binasına gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. Taraflar arasında çıkan arbede ve karşılıklı restleşmeler, parti içindeki güç savaşını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı

GECE YARISI BASKINI GİBİ GERİLİM

Saat 22.30 sıralarında CHP İzmir İl Başkanlığı binasına gelen yeni İl Başkanı Utku Gümrükçü, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen isimler, Gümrükçü’nün binaya girişini engellemek istedi. Sözlü tartışmanın hızla büyümesi üzerine taraflar arasında fiziki arbede yaşandı. İzmir siyasetini hareketlendiren bu sıcak saatlerde gerilim en üst noktaya tırmandı.

CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı

GÖREVDEN ALINAN BAŞKANDAN HUKUK HAMLESİ

Yaşanan bu kaosun perde arkasında ise koltuk savaşı yatıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan eski İl Başkanı Çağatay Güç’ün, bu karara sessiz kalmadığı ortaya çıktı. Güç’ün, görevden alma kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle vakit kaybetmeden mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

POLİSLİ HUKUKİ SAVAŞ KAPIDA: "BİNAYI BOŞALTIN"

Krizin büyümesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da acil koduyla il başkanlığı binasına intikal etti. Öte yandan, görevden alınan Çağatay Güç’e yakın partililerin, emniyet güçleriyle temasa geçerek yeni yönetimin binayı boşaltması için yasal talepte bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı

Tüm bu arbede ve hukuk mücadelesi hamlelerine rağmen, atanan yeni İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün il başkanlığı makam odasına geçerek koltuğuna oturduğu bildirildi. İzmir CHP'de suların ne zaman durulacağı ise merak konusu.

CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı

ÇAĞATAY GÜÇ: GENEL MERKEZ BİNAMIZDA YAPTIKLARINI YAPMAYA KALKTILAR 

CHP MYK tarafından görevden alınan Çağatay Güç ise, Utku Gümrükçü’nün il binasına gelmesinin ardından binada olanları anlattı. Güç, açıklamasında “Kendi aralarında toplanmışlar, 30-40 kişi ile geldiler. Genel merkez binamızda yaptıklarını yapmaya kalktılar. Gecenin vakti kapıları kırarak girdiler. Arkadaşlarımızın az olduğu bir saatte kapıyı kırıp girdiler” derken şu ifadeleri kullandı: CHP’nin gerçek temsilcileri olarak bizim binalara ihtiyacımız yok. Sokaklarda mücadeleye devam edeceğiz. Maalesef CHP, AKP’nin atadığı bir grup tarafından ele alınmış durumda. Bu sürecin böyle olmasını istemiyorduk. Kendilerine çok güveniyorlarsa kurultay yapmalılar. Onu da yapmıyorlar. Halkta hiçbir karşılıkları yok. Adaleti savunan, ülkesini seven, vatansever insanlarız. Vatanseverlerin, ülkenin umudu olan gençlerin lideri Özgür Özel ile beraber çok daha ferah, huzurlu, mutlu bir ülke haline geleceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç, Siyaset, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı - Son Dakika

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