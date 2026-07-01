İstanbul'da Aşırı Sıcaklar Bunaltıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Aşırı Sıcaklar Bunaltıyor

İstanbul\'da Aşırı Sıcaklar Bunaltıyor
01.07.2026 17:37
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İstanbullular, aşırı sıcaklar nedeniyle deniz ve gölge alanlarda serinlemeye çalışıyor.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Sıcaktan bunalan vatandaşların kimi denize girerek kimi de ağaç altında serinledi.

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Yurt genelinde sıcaklıklar artarken, megakent İstanbul adeta kavruldu. Kentte gün içinde hissedilen sıcaklık bunaltırken, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle evlerinde duramayan İstanbullular ise soluğu sahil şeridinde, parklarda ve ağaç altlarında aldı. Sıcaktan bunalanlardan kimisi Bebek Sahili'nde kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bırakırken kimileri ise Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaç gölgelerine sığındı. Fatih Kumkapı sahili de serinlemek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu.

Kentin hem sahil şeritlerinde hem de merkezi parklarında yoğunluk oluşurken, deniz keyfi yapanların ve gölgelik alanlarda serinleyen vatandaşların o anları kameralara yansıdı.

"Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor"

Cumhur Horus, sıcaklığın normalin üzerinde seyrettiğini ifade ederek, "Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Bayağı da bunaltıcı hale geldi aslında. Biz de ondan dolayı kaçtık geldik sahil kenarına, ailemizle Kağıthane'den geliyoruz. Kızım yüzmeyi çok seviyor. Burada hazır hava da çok sıcakken atlayıp bir serinlemeye geldik. Biz de onları izleyip keyif alıyoruz" dedi.

"Hava çok sıcak"

Doğu Barış Ünal ise sıcak hava dolayısıyla denize geldiklerini ifade ederek, "Beşiktaş'tan geliyoruz, Beşiktaş Çarşı adına. Arkadaşlarımızla beraber serinlemek için yazın bu kavurucu sıcağında denize geliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber toplanıp, bizim en sevdiğimiz etkinliklerden birisi de bu. Boş zamanlarımızda denize girmekten hoşlanıyoruz. Hava çok sıcak. Hatta ben şu an röportajlarken bile ayaklarım yanıyor. O derecede sıcak, burada zor duruyorum" diye konuştu.

"Bence bugün gerçekten çok sıcak"

İstanbul'a tatile geldiğini söyleyen Angelina Branda, "Hava biraz bunaltıcı. Bazen serinlemek için gölgeye ihtiyaç duyuyoruz. Ben şu anda iyiyim çünkü geldiğim yer olan Arjantin'de de hava çok sıcak oluyor, bu yüzden bu sıcaklıklara oldukça alışığız. Ama yine de bugün biraz fazla gibi geliyor. Dün bugün kadar sıcak değildi. Öğleden sonra hava gerçekten çok bunaltıcı oluyor. Bu yüzden bol bol su içmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca gölgede kalmaya çalışacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul'da Aşırı Sıcaklar Bunaltıyor - Son Dakika

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