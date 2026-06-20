Hidrolik Sistemle Çay Taşımacılığında Devrim - Son Dakika
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Hidrolik Sistemle Çay Taşımacılığında Devrim

Hidrolik Sistemle Çay Taşımacılığında Devrim
20.06.2026 11:46
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Hasan Albayrak, çay taşımacılığındaki zorlukları hidrolik sistemle aştı, üreticilerin yükünü hafifletti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde mahalle muhtarlığı yapan Hasan Albayrak, yıllardır sürdürdüğü çay taşımacılığı sırasında yaşadığı zorlukları geliştirdiği hidrolik sistemle çözüme kavuşturdu. Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez uygulandığı belirtilen sistem, özellikle çay ve fındık hasadı döneminde üreticilerin yükünü hafifletti.

Vakfıkebir ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi Muhtarı Hasan Albayrak, uzun yıllardır bölgede çay ve çeşitli tarım ürünlerinin nakliyesini yapıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle ağır çuvalları kamyonet kasasına yüklemekte zorlanmaya başlayan Albayrak, bu soruna çözüm bulmak için harekete geçti. Aklındaki projeyi sanayi ustası Ali Baştan ile paylaşan Albayrak'ın fikri, kısa sürede gerçeğe dönüştü.

Damperli kamyonete entegre edilen hidrolik sistem sayesinde, aracın mevcut damper mekanizması vana yardımıyla devre dışı bırakılarak yük kaldırma aparatına dönüştürüldü. Kamyonetin arka bölümüne yerleştirilen hidrolik platforma bırakılan çay ve fındık çuvalları, sistem çalıştırıldığında insan gücüne ihtiyaç duyulmadan doğrudan kasaya aktarılıyor. Sisli yayla yollarında ve engebeli arazilerde yoğun mesai yapan üreticiler için geliştirilen sistem, özellikle hasat dönemlerinde iş gücü kaybını azaltırken, yaşlı üreticilerin ağır yük kaldırmasının da önüne geçiyor.

"İcadı ilk biz yaptık, isteyenler oluyor"

Sanayi ustası Ali Baştan, mekanizmanın örneği görmediklerini belirterek, "Muhtarımız yanıma gelip durumu anlattı. Plan ve proje çizdik. Yavaş yavaş başladık. İlk yaptığımızda problemler oldu ama sonrasında düzelttik. Şimdi yüzde 100 randıman verdi. Odun, ot ne yüklerseniz yükleyin çalışır. İlk kez yaptığımız için proje aşaması uzun sürdü ama şuanda hemen yapabiliriz. Bunun başka bir örneğini bugüne kadar görmedik. Sadece bir plan yaptık ortaya bu çıktı. Bu icadı ilk biz yaptık. İsteyenler oluyor" dedi.

"Bu mekanizma ile tek kişi bile kamyonetin arkasına yükü atabiliyor"

Kıranköy Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak ise, yük kaldırma sıkıntısından kurtulduklarını dile getirerek, "Bu yörede yıllardır esnaflık yapıyorum. Yıllardır nakliye işi yapıyoruz yük kaldırmak bir sorun olmuştu. Böyle bir aparat yapmayı düşünerek Ali ustamın yanına gittim. Nasıl yapabiliriz diye istişare yaptık. Uzun uğraşlar sonucu bunu yaptık. Karadeniz Bölgesi'nde bunu yapan yok. İlk biz yaptık. Yüzde 100 randıman verdi. Yük kaldırma sıkıntısından kurtardık. Gücümüz çekmediği için çare aradım. Yükü nasıl arabanın sırtına atabiliriz diye düşünürken böyle bir fikir geldi. Yük almaya gittiğimizde yaşlı vatandaşlarımız oluyor. Yükleri kaldıramadıkları ve benimde gücüm yetmediği için böyle bir aparat düşündük. Malzemelerini aldıktan sonra kısa sürede yaptık. Çok rahat ettik. Mekanizma şuanda damperli araçlarla kullanılıyor. Vanayla çevirerek damperi iptal ettik sadece çevirme aparatına verdik. Hidrolik sistemle kalkıyor. Bu mekanizmaya talep oldu. Bazı arkadaşlarımız bize danışarak yaptı ama kullanıyorlar mı bilmiyorum. Bu mekanizma ile tek kişi bile kamyonetin arkasına yükü atabiliyor. Eşimde bunu kullanıyor. Bana yardımcı oluyor. Bu mekanizma her yükü yükleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hidrolik Sistemle Çay Taşımacılığında Devrim - Son Dakika

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