Demba Ba\'nın yeni adresi belli oldu

Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi.

DEMBA BA, LE HAVRE'DE

Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'de geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi. Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, ve Şanghay Shenhua'da oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.