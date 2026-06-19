Aileler Arası Kavga Sınırları Aştı

Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan kavga Diyarbakır ve Elazığ'a da sıçradı. At yetiştiricisi olan ailelerin kavgalarında şimdiye kadar 13 kişi yaralandı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'da meydana geldi. Halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki aile, bugün Diyarbakır ve Elazığ'da hipodromlarda karşılaştı. Her iki hipodromda başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.

Haber verilmesi üzerine Diyarbakır Hipodromuna 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır'daki kavgada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ Hipodromundaki kavgada ise 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR