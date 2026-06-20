Kerem Aktürkoğlu\'ndan Açıklamalar

'Böyle olsun istemezdik'

'Seviyeyi abarttığımıza katılmıyorum'

'Kafamızı kaldırmamız gerekiyor'

'Rakip Mert'e küfür etti galiba'

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ SAN JOSE, – MİLLİ futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük hayalleri, hedefleri vardı. O hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik, buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da turnuva öncesi hazırlık kampında çok fazla emek verdik ama istediğimiz sonuçları alamadık" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki 2'nci maçında San Francisco Bay Area'daki karşılaşmada Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük hayalleri, hedefleri vardı. O hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik, buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da turnuva öncesi hazırlık kampında çok fazla emek verdik ama istediğimiz sonuçları alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta çektiğimiz şutlar çok fazla. Birini kaleye atamadık. Sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın iyi futboluyla sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Diyecek bir şey yok, üzgünüz" diye konuştu.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİK'

Maç sonrası soyunma odasında herhangi bir veda konuşması olmadığını belirten milli futbolcu, "24 senenin ardından Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz, hocamız da bunun mimarlarından. Beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor, hem bizler açısından hem de ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklenti olduğunun farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır. Yapacak bir şey yok, biz de böyle olsun istemezdik. Bizim gibi kaliteli futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Sonuçtan bağımsız, yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Bazen hayatta istediğiniz şeyler olmaz. 24 senenin ardından buradaki ekibin ilk Dünya Kupası'ydı. Onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarıları ülkemize armağan ederiz" dedi.

'SEVİYEYİ ABARTTIĞIMIZA KATILMIYORUM'

Milli takımın seviyesini abarttıklarını düşünmediğini söyleyen milli futbolcu, "Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu sürece gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final yaşadık. Şimdi bunları yaşandıktan sonra böyle bir sonuç olunca ister istemez hayal kırıklığı oluyor. Seviyeyi abarttığımıza katılmıyorum. Herkesin fikri farklıdır ama bizim gibi kaliteli takıma bu sonuç yakışmıyor. Daha iyisini yapabilirdik. Gruptan çıkıp daha farklı bir senaryo da konuşabilirdik. Ama işler iyi gitmediği için söylenecek bir şey yok" sözlerini kullandı.

'KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR'

"Böyle sonuç istemezdik" diyerek sözlerini sürdüren Aktürkoğlu, "Bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı, bu turnuva anlamında büyük bir hayal kırıklığı var. Umuyorum bundan sonra hep yükseliş olur. Şimdi Uluslar A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor. Bu hayal kırıklığını hem bizler hem de milletimiz atlatmalıyız. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonra da başarı kazanacak yine millet olarak bizleriz. Bunu tek başımıza yapamayız. Herkes büyük beklenti içindeydi. Bundan sonrasında gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'RAKİP MERT'E KÜFÜR ETTİ GALİBA'

FIFA'nın yeni kuralları gereği Paraguaylı futbolcunun ağzını kapatarak konuşması nedeniyle gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Turnuva öncesi hakemler bize yeni kuralları anlattı. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz olarak düşünüyor. Genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söyleyeceğini düşünerek veya ırkçılık yaparsın. Rakip Mert'e küfür etti galiba. Ben uzaktaydım ama Mert, 'Ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi' dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk, VAR'dan da karar doğru karar çıktı" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürprizlere açık bir turnuva. Katar'da da böyle olmuştu. Favoriler elenebiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sorumluluğu üzerimize aldığımız gibi bu takımı ayağa kaldıracak olanlar da bizleriz. İnşallah başarırız"