Kerem Aktürkoğlu'ndan Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerem Aktürkoğlu'ndan Açıklamalar

Kerem Aktürkoğlu\'ndan Açıklamalar
20.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Aktürkoğlu, Paraguay yenilgisinin ardından üzüntülerini dile getirip, sorumluluk aldıklarını belirtti.

'Böyle olsun istemezdik'

'Seviyeyi abarttığımıza katılmıyorum'

'Kafamızı kaldırmamız gerekiyor'

'Rakip Mert'e küfür etti galiba'

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ SAN JOSE, – MİLLİ futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük hayalleri, hedefleri vardı. O hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik, buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da turnuva öncesi hazırlık kampında çok fazla emek verdik ama istediğimiz sonuçları alamadık" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki 2'nci maçında San Francisco Bay Area'daki karşılaşmada Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük hayalleri, hedefleri vardı. O hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik, buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da turnuva öncesi hazırlık kampında çok fazla emek verdik ama istediğimiz sonuçları alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta çektiğimiz şutlar çok fazla. Birini kaleye atamadık. Sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın iyi futboluyla sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Diyecek bir şey yok, üzgünüz" diye konuştu.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİK'

Maç sonrası soyunma odasında herhangi bir veda konuşması olmadığını belirten milli futbolcu, "24 senenin ardından Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz, hocamız da bunun mimarlarından. Beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor, hem bizler açısından hem de ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklenti olduğunun farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır. Yapacak bir şey yok, biz de böyle olsun istemezdik. Bizim gibi kaliteli futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Sonuçtan bağımsız, yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Bazen hayatta istediğiniz şeyler olmaz. 24 senenin ardından buradaki ekibin ilk Dünya Kupası'ydı. Onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarıları ülkemize armağan ederiz" dedi.

'SEVİYEYİ ABARTTIĞIMIZA KATILMIYORUM'

Milli takımın seviyesini abarttıklarını düşünmediğini söyleyen milli futbolcu, "Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu sürece gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final yaşadık. Şimdi bunları yaşandıktan sonra böyle bir sonuç olunca ister istemez hayal kırıklığı oluyor. Seviyeyi abarttığımıza katılmıyorum. Herkesin fikri farklıdır ama bizim gibi kaliteli takıma bu sonuç yakışmıyor. Daha iyisini yapabilirdik. Gruptan çıkıp daha farklı bir senaryo da konuşabilirdik. Ama işler iyi gitmediği için söylenecek bir şey yok" sözlerini kullandı.

'KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR'

"Böyle sonuç istemezdik" diyerek sözlerini sürdüren Aktürkoğlu, "Bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı, bu turnuva anlamında büyük bir hayal kırıklığı var. Umuyorum bundan sonra hep yükseliş olur. Şimdi Uluslar A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor. Bu hayal kırıklığını hem bizler hem de milletimiz atlatmalıyız. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonra da başarı kazanacak yine millet olarak bizleriz. Bunu tek başımıza yapamayız. Herkes büyük beklenti içindeydi. Bundan sonrasında gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'RAKİP MERT'E KÜFÜR ETTİ GALİBA'

FIFA'nın yeni kuralları gereği Paraguaylı futbolcunun ağzını kapatarak konuşması nedeniyle gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Turnuva öncesi hakemler bize yeni kuralları anlattı. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz olarak düşünüyor. Genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söyleyeceğini düşünerek veya ırkçılık yaparsın. Rakip Mert'e küfür etti galiba. Ben uzaktaydım ama Mert, 'Ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi' dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk, VAR'dan da karar doğru karar çıktı" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürprizlere açık bir turnuva. Katar'da da böyle olmuştu. Favoriler elenebiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sorumluluğu üzerimize aldığımız gibi bu takımı ayağa kaldıracak olanlar da bizleriz. İnşallah başarırız"

Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Yerel Haberler, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket
Sinop’ta limanda batan lüks yat 7 günde kurtarıldı Sinop'ta limanda batan lüks yat 7 günde kurtarıldı
Ölümün de hayırlısı 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
12:19
Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Yalçın Ekici kazandı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:24
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu’ndan ilk görüntü
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah’ım neden
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:34
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
10:31
Elenince yeniden gündem oldu Herkes İrfan Can’ın sözlerini konuşuyor
Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:46:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'ndan Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.