Bursa\'da Kanlı Alacak Meselesi

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kanlı sonla bitti. Oto galerici Zafer Yılmaz, iddiaya göre aralarında yaklaşık 20 milyon liralık çek-senet anlaşmazlığı bulunan iş ortağı Banu Özdağ'ı tabancayla başından vurdu. Yılmaz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oto galericilik yapan Zafer Yılmaz ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren ortağı Banu Özdağ arasında bir süredir devam eden alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Yaklaşık 20 milyon liralık çek ve senetlerden kaynaklandığı öne sürülen anlaşmazlık, bugün kanlı şekilde son buldu.

İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Banu Özdağ'ın başına ateş etti. Özdağ olay yerinde hayatını kaybederken, Yılmaz ise daha sonra aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Yakınlarını yasa boğan olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - BURSA