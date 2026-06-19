Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamında oldukça sıra dışı ve renkli bir konuğu ağırladı. Kendisini ziyaret eden bir ilkokul öğrencisi, Bahçeli’ye kendi yazdığı şiiri okudu. Şiirin ardından yaşananlar ise odadakilere keyifli anlar yaşattı.
"Kurt uykudan uyanmış,
Ulumaya başlamış.
Uçak olup uçalım,
Uzak yerlere kaçalım."
Şiirinin son dizelerini okuyan ilkokul öğrencisi, finali beklenmedik bir hareketle yaptı. Şiir biter bitmez bir anda kurt gibi ulumaya başlayan küçük çocuk, odada eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
Yaşanan bu tatlı sürpriz karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, durumu tebessümle karşıladı. Şiirdeki bir ifadeye dikkat çeken Bahçeli, esprili bir dille araya girerek, "Burayı değiştir, ülkücüler kaçmaz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu - Son Dakika
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