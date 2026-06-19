Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı

19.06.2026 14:37
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir restoranda, çalışanların yemek yiyen yabancı turistlerin masasını sararak aniden dans şovuna başlaması dikkat çekti. Turistlerin şova hevesli bir karşılık vermemesi ve sessizce izlemesi, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Görüntüler, "Müşterilere eğlence mi sunuluyor yoksa yemek yerken rahatsız mı ediliyor?" sorusunu akıllara getirerek hizmet sektöründeki profesyonellik anlayışının sorgulanmasına neden oldu.

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Alanya'da, yabancı turistlere hizmet veren bir restoranda kaydedilen garson şovu görüntüleri sosyal medyada gündem yaratarak tartışmalara neden oldu.

SESSİZCE İZLEMEKLE YETİNDİLER

Görüntülerde bir restoranda yemek yiyen bir turist grubunun masasının etrafı, turuncu ve siyah üniformalı çalışanlar tarafından aniden sarılıyor. Çalan hareketli müzikle birlikte senkronize dans figürleri sergileyen personelin enerjik performansı kameraya yansırken, masada oturan çocuk ve gençlerin şovu sessizce izlediği görülüyor.

"YÜZ İFADELERİ RAHATSIZLIK YANSITIYOR"

İşletmenin müşterilere unutulmaz bir anı bırakmak amacıyla hazırladığı düşünülen bu etkinlik, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Birçok kullanıcı, yemek yiyen turistlerin durumdan çok da keyif almadığını ve yüz ifadelerinin rahatsızlık yansıttığını öne sürerek görüntüleri eleştirdi.

Tartışmaların odak noktasında şu eleştiriler yer aldı:

Hizmet Sınırları: Yemek sırasında müşterilerin etrafının sarılarak yüksek sesli ve animasyon tarzı bir şov yapılmasının, dinlenmek ve yemek yemek isteyen turistleri "darladığı" ifade edildi.

Profesyonellik Tartışması: Hizmet sektörü çalışanlarının asli görevlerini bırakıp animatör gibi davranmasının, restoranın hizmet kalitesini ve profesyonelliğini düşürdüğü savunuldu.

Turizm İmajı: Türkiye'deki bazı işletmelerin bu tarz "abartılı" eğlence anlayışını tercih etmesi, ülke turizminin vizyonu ve kaliteli hizmet sunumu açısından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kimileri bu tür şovları tatil beldelerinin sıcak ve eğlenceli ruhuna uygun bulurken, çoğunluk hizmet sektöründe müşteri konforunun ön planda tutulması gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi.

Yemek Tarifi, Sosyal Medya, Antalya, Alanya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı - Son Dakika

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