MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı: Doğu Akdeniz'de herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz - Son Dakika
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MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı: Doğu Akdeniz'de herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz

MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı: Doğu Akdeniz\'de herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz
18.06.2026 19:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sonrası 11 maddelik yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda Suriye ve ABD arasında varılan mutabakatın yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, KKTC'ye özel yer ayrıldı. Açıklamada, "Türkiye’nin garantör ülke sıfatıyla, KKTC’nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz’deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir." denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı 2 saat sürdü. Toplantının ardından 11 maddelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millî Güvenlik Kurulu, 18 Haziran 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ NET MESAJ

Toplantıda;

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş; milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir.

"ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ELE ALINDI"

3. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.

"KKTC VE DOĞU AKDENİZ'DE OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYİZ"

4. Türkiye’nin garantör ülke sıfatıyla; Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak; KKTC’nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz’deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.

İRAN-ABD MUTABAKATI

5. İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, sürecin akamete uğratılmamasının önemi­ne dikkat çekilmiş; Türkiye’nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.

6. Suriye’de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında katedilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiş; Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün tahkimi ile kalkınmasına yönelik gayretlere olan desteğimizin devam edeceğinin altı çizilmiştir.

DÜNYAYA "İSRAİL" ÇAĞRISI

7. Gazze’deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria’daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa’nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan’ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden İsrail Yönetimi’nin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtilmiştir.

Uluslararası toplum, İsrail Yönetimi’nin evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir.

8. Irak’la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli iş birliğinin, yeni Irak Hükûmetiyle de sürdürülmesine yönelik güçlü irademiz teyit edilmiş; Irak’taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına olan desteğimiz vurgulanmıştır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

9. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son durum ele alınmış; çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunulmuştur.

10. Afrika kıtası genelindeki gelişmelerin seyri değerlendirilmiş; Türkiye’nin, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ile kıtada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik desteğini sürdüreceği kaydedilmiştir.

11. Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve iş birliğinin kuvvetlendirilmesi doğrultusunda kaydedilen güncel gelişmeler ele alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Suriye, Güncel, Dünya, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Güncel MGK sonrası 11 maddelik açıklamada 'KKTC' detayı: Doğu Akdeniz'de herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz - Son Dakika

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