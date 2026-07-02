Şam'da turist kadına tacizde yeni gelişme! Şüpheliler yakalandı

Suriye'nin başkenti Şam'da yabancı bir kadın turistin sokakta yürüdüğü sırada kalabalık bir erkek grubunun sözlü ve fiziki tacizine uğramasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında kadını taciz ettiği belirlenen şüphelilerin emniyet güçlerince tespit edilerek yakalandığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Görüntülerde yabancı kadın turistin sokakta yürüdüğü sırada kalabalık bir grubun etrafını sardığı, genç kadının ise büyük panik yaşayarak kalabalığın arasından uzaklaşmaya çalıştığı görülüyordu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olay anına ait görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki göstermişti. Tepkilerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, görüntüler üzerinden yürütülen çalışma sonucu şüphelileri yakalayarak haklarında yasal işlem başlattı.