Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha - Son Dakika
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Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat\'ın ardından bir golcü daha
19.06.2026 14:50
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Alexander Sörloth için Atletico Madrid'in 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edildi. Norveçli golcü, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 20 gol kaydetti.

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren ve Vedat Muriqi transferinde önemli mesafe kat eden Fenerbahçe, forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

TRANSFER YARIŞINA GİRDİ

İddiaya göre Fenerbahçe, Norveçli golcü için devreye girerken Juventus'un da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattında rekabeti artırmak amacıyla transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi.

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

ATLETICO MADRID KARARINI VERDİ

Haberlere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un bonservisini belirledi. İspanyol ekibinin, 29 yaşındaki golcünün transferine onay vermek için 35 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

GEÇEN SEZON 20 GOL ATTI

Sörloth, geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 20 gol atarken 1 de asist üretti.

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Daha önce Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'i yakından tanıyor. Norveçli futbolcu kariyerinde Rosenborg, Groningen, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde forma giydi.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha - Son Dakika

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