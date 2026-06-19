Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat\'ın ardından bir golcü daha

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren ve Vedat Muriqi transferinde önemli mesafe kat eden Fenerbahçe, forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü.
İddiaya göre Fenerbahçe, Norveçli golcü için devreye girerken Juventus'un da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattında rekabeti artırmak amacıyla transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi.
Haberlere göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un bonservisini belirledi. İspanyol ekibinin, 29 yaşındaki golcünün transferine onay vermek için 35 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Sörloth, geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 54 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 20 gol atarken 1 de asist üretti.
Daha önce Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'i yakından tanıyor. Norveçli futbolcu kariyerinde Rosenborg, Groningen, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde forma giydi.
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