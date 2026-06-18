Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası\'nda ortaya çıktı! İşte son hali

2022 Katar Dünya Kupası’nda sergilediği cesur tarzıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Hırvat model Ivana Knöll, turnuva sahnelerine geri döndü.

DÜNYA KUPASI'NDA GERİ DÖNDÜ

ABD, Meksika ve Kanada'da ortaklaşa düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası tribünlerinde yeniden boy gösteren ünlü Hırvat model, İngiltere ile oynanan mücadelenin ilk anlarından itibaren tüm objektifleri üzerine çekmeyi başardı. Kırmızı-beyaz damgalı ikonik Hırvatistan kombinleriyle tribündeki yerini alan Knöll, coşkulu ve renkli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİ KAZANMIŞTI

Kısa sürede milyonlarca beğeni toplayan paylaşımlara imza atan ve 2022'deki turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ivana Knöll, milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarmıştı.