İsrail Suriye ile Savaş Aşamasında

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ülkesinin "er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini" iddia ederek, "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme." ifadesini kullandı.

Chikli, İsrail ordu radyosunda katıldığı bir programda, gündeme dair gelişmelere değindi.

ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrası İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine yönelik tartışmalara ilişkin Chikli, "Eğer Mavi Hat'a (Lübnan-İsrail sınırındaki Birleşmiş Milletler sınır çizgisine) geri dönersek bu bir başarısızlık olur. Geri çekileceğimizi düşünmüyorum. Eğer gerekirse ABD'ye 'hayır' demeyi biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Bakan Chikli, İsrail'in "er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini" iddia ederek, "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme." ifadesini kullandı.

Chikli, dün 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinerek, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." demişti.