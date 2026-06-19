Acun Ilıcalı\'nın ilk transferi Süper Lig devinden

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, 24 yaşındaki kaleci için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Genç file bekçisinin kariyerine ilişkin karar vermeden önce gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce yaptığı tatil paylaşımında bulunduğu bölgede Ersin Destanoğlu'nun da yer alması dikkat çekti. Bu gelişme, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

BEŞİKTAŞ SON GÖRÜŞMEYİ YAPACAK

Beşiktaş yönetiminin de Ersin Destanoğlu ile bir görüşme daha gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından genç kalecinin geleceğine ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.

AVRUPA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Ersin Destanoğlu'nun kariyerine yurt dışında devam etme ihtimali her geçen gün artıyor. 24 yaşındaki kaleciye İngiltere dışında farklı ülkelerden de ilgi olduğu ifade ediliyor.