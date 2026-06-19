Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

Acun Ilıcalı\'nın ilk transferi Süper Lig devinden
19.06.2026 14:29
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, sözleşmesi sona ermek üzere olan Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Beşiktaş ile son görüşmesini yapmaya hazırlanan genç kalecinin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı.  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, 24 yaşındaki kaleci için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Genç file bekçisinin kariyerine ilişkin karar vermeden önce gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce yaptığı tatil paylaşımında bulunduğu bölgede Ersin Destanoğlu'nun da yer alması dikkat çekti. Bu gelişme, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

BEŞİKTAŞ SON GÖRÜŞMEYİ YAPACAK

Beşiktaş yönetiminin de Ersin Destanoğlu ile bir görüşme daha gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından genç kalecinin geleceğine ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.

AVRUPA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Ersin Destanoğlu'nun kariyerine yurt dışında devam etme ihtimali her geçen gün artıyor. 24 yaşındaki kaleciye İngiltere dışında farklı ülkelerden de ilgi olduğu ifade ediliyor.

Ersin Destanoğlu, Acun Ilıcalı, Hull City, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden - Son Dakika

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