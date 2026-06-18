Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesi, tüm ülkeyi üzmüştü. Ancak maç sonu tribünde gözyaşı döken 7 yaşındaki Fatih Efe Cabuloğlu'nun o hüzünlü anları, müsabakanın önüne geçmişti. Tüm Türkiye'nin merak ettiği minik taraftardan güzel haber geldi: Fatih Efe o üzüntüyü geride bıraktı ve morali yeniden yerine geldi.
Ailesiyle birlikte Kanada'da yaşayan Fatih Efe'nin aslında sıkı bir sporcu olduğu ortaya çıktı. Karting sporuyla yakından ilgilenen 7 yaşındaki minik taraftarın en büyük hedefi, gelecekte Türkiye'yi uluslararası otomobil yarışlarında ve pistlerde temsil etmek.
İlk maçtaki şanssız yenilgiye rağmen milli takıma inancını kaybetmediğini söyleyen Fatih Efe, ay-yıldızlı ekibe desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin gruptaki sonraki mücadelesinde Paraguay'ı mağlup edeceğine gönülden inandığını belirten sevimli taraftar, millilere başarılar diledi.
Son Dakika › Dünya Kupası › Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu - Son Dakika
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