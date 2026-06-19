Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

19.06.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilin valiliğine kritik bir talimat gönderdi. Sınava girecek öğrencilerin konsantrasyonunun bozulmaması ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla, Türkiye-Paraguay milli maçı için meydanlara dev ekran kurulmasına izin verilmeyecek. Bu kararın ardından pek çok il ve büyükşehir belediyesi, Türkiye-Paraguay karşılaşması için planlanan toplu izleme etkinliklerini peş peşe iptal etti.

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı ile A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi aynı hafta sonuna denk gelince, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS maratonu öncesinde ve sırasında öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için 81 ilin valiliğine özel bir genelge gönderdi. Alınan karara göre; gürültü kirliliğini ve oluşabilecek trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla sokaklarda, parklarda veya kent meydanlarında toplu maç izleme etkinliklerine ve dev ekran kurulumlarına müsaade edilmeyecek.

BELEDİYELERDEN PEŞ PEŞE İPTAL KARARLARI GELDİ

Bakan Çiftçi'nin valiliklere ilettiği bu kesin talimatın ardından, yerel yönetimler de A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı kritik grup maçı için planladıkları açık hava organizasyonlarını iptal etmeye başladı.

Öğrencilerin sınav öncesi sessiz ve huzurlu bir gece geçirebilmeleri adına art arda resmi açıklamalar yapan İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak belediyeleri, kent meydanlarındaki dev ekran yayınlarını tamamen iptal ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

SINAV İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İçişleri Bakanı Çiftçi, dev ekran yasağının yanı sıra hafta sonu uygulanacak sınav güvenliğine dair de çarpıcı veriler paylaştı. Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirlerin en üst seviyede alınacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, ülke genelindeki hazırlıkları şu rakamlarla özetledi:

  • Sınava Girecek Aday Sayısı: 2 milyon 425 bin 560
  • Sınav Yapılacak Okul Sayısı: 11 bin 883
  • Görevli Personel Sayısı: 44 bin 886
  • Sahadaki Ekip Sayısı: 6 bin 907

NE OLMUŞTU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS oturumları, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki önemli karşılaşmasıyla aynı günlere denk gelmişti.

Turnuvanın başından bu yana pek çok ilde, yerel yönetimler tarafından kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku yaşanıyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek sınav öncesinde yaşanabilecek coşkunun ve gürültünün öğrencilerin motivasyonunu, uyku düzenini ve dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle bu hafta sonu için etkinliklere kısıtlama getirme kararı aldı.

İçişleri Bakanı, Paraguay, Türkiye, Trafik, Güncel, Spor, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    yerinde bir karar 3 8 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    aynen sabahın köründe insanların meydanda toplanması çok saçma 3 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Olması gereken bi karar verilmiş. 3 0 Yanıtla
  • Hakan Saka Hakan Saka:
    tabi birlik beraberlik olmasın ne gerek var … 0 3 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Yasak konusunda kuzey koreyi geçtik 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan... 8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi
İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi

14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:02
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:21:52. #7.13#
SON DAKİKA: Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.