Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve mali inceleme yaptığı, MASAK verileri, HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki Adalar bölgesinde bulunan tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Ayrıca ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya bu işletmelere göz yumulduğu iddia edildi.

"CEZA KESİP SİSTEME DAHİL ETMİŞLER" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda para cezaları düzenlendiği, ardından işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği ileri sürüldü.

İddialara göre daha sonra ceza miktarlarının düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlıkları yapıldı. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yöntemle haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Dosyada ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen bazı kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddiaları da yer aldı.

Soruşturmada şu ana kadar 40 ayrı eylem kapsamında toplam 47 şüphelinin suça karıştığının değerlendirildiği belirtildi.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 90 adrese gerçekleştirilen baskınlarda aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ADALAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyonun ardından Adalar Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında yürütülen sürecin dikkatle takip edildiği belirtilerek masumiyet karinesine vurgu yapıldı.

Belediye açıklamasında, "Başkan ve Başkan Yardımcılarımız ilgili yürütülen süreçte, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatmak isteriz. Yargı makamlarının görev alanına ve bağımsızlığına saygı duymakla birlikte, sürecin adil, şeffaf ve hukukun evrensel ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi en büyük beklentimizdir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan yapılacak değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Belediye, tüm birimlerin görevlerinin başında olduğunu vurgulayarak vatandaşların hizmetlere erişiminde herhangi bir aksama yaşanmadığını kaydetti. Açıklamada, kamuoyunun yalnızca belediyenin resmi kanalları ve yetkili hukuk temsilcileri tarafından yapılacak açıklamaları dikkate alması istendi.

HİZMETLERİN DEVAM ETTİĞİ VURGULANDI

Adalar Belediyesi açıklamasında, halkçı, sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmetlerin sürdürüldüğü belirtilerek, hukuki sürecin sağduyu ve dikkatle takip edildiği ifade edildi.