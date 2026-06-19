Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler

19.06.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, tarihi yapılara rüşvet karşılığında "basit onarım" izni verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği ve kaçak yapılara kesilen cezaların rüşvet karşılığında düşürüldüğü iddia edildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 şüpheli gözaltına alınırken, Adalar Belediyesi yaptığı açıklamada masumiyet karinesine vurgu yaparak hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve mali inceleme yaptığı, MASAK verileri, HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki Adalar bölgesinde bulunan tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Ayrıca ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya bu işletmelere göz yumulduğu iddia edildi.

Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler

"CEZA KESİP SİSTEME DAHİL ETMİŞLER" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda para cezaları düzenlendiği, ardından işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği ileri sürüldü.

İddialara göre daha sonra ceza miktarlarının düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlıkları yapıldı. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yöntemle haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler

Dosyada ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen bazı kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddiaları da yer aldı.

Soruşturmada şu ana kadar 40 ayrı eylem kapsamında toplam 47 şüphelinin suça karıştığının değerlendirildiği belirtildi.

Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 90 adrese gerçekleştirilen baskınlarda aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler

ADALAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyonun ardından Adalar Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında yürütülen sürecin dikkatle takip edildiği belirtilerek masumiyet karinesine vurgu yapıldı.

Belediye açıklamasında, "Başkan ve Başkan Yardımcılarımız ilgili yürütülen süreçte, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesinin esas olduğunu kamuoyuna önemle hatırlatmak isteriz. Yargı makamlarının görev alanına ve bağımsızlığına saygı duymakla birlikte, sürecin adil, şeffaf ve hukukun evrensel ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi en büyük beklentimizdir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan yapılacak değerlendirmelere itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Belediye, tüm birimlerin görevlerinin başında olduğunu vurgulayarak vatandaşların hizmetlere erişiminde herhangi bir aksama yaşanmadığını kaydetti. Açıklamada, kamuoyunun yalnızca belediyenin resmi kanalları ve yetkili hukuk temsilcileri tarafından yapılacak açıklamaları dikkate alması istendi.

HİZMETLERİN DEVAM ETTİĞİ VURGULANDI

Adalar Belediyesi açıklamasında, halkçı, sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmetlerin sürdürüldüğü belirtilerek, hukuki sürecin sağduyu ve dikkatle takip edildiği ifade edildi.

Adalar Belediyesi, Ali Ercan Akpolat, Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov’un AB çıkışı Bakan Fidan’ı güldürdü Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü
İsmail Kartal’ın göreve gelmesi en çok onun işine yaradı Artık takımdan ayrılması neredeyse imkansız İsmail Kartal'ın göreve gelmesi en çok onun işine yaradı! Artık takımdan ayrılması neredeyse imkansız
Vincenzo Italiano biletini kesti Beşiktaş’ta ayrılık Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
Kate Middleton’dan Royal Ascot’a dönüş Aynı elbiseyle dikkat çekti Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Emniyet’te cephanelik sergisi Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı
Dirk Kuyt’ı açıklayan Fenerbahçe’ye dakikalar sonra kötü haber Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini’nin ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı
Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca’dan 13 yıl sonra veda Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda

12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:45
Messi’nin sırrı ortaya çıktı Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş
Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş
11:23
İsmail Kartal’ın ilk kararı ortaya çıktı Yıldız isim geri dönüyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
11:22
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı İşte operasyonun perde arkası
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:01
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:24:15. #7.13#
SON DAKİKA: Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.