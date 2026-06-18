Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş\'ta ayrılık

Beşiktaş'ta kadro yapılanması doğrultusunda hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda transfer edilecek futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesi için de çalışmalar sürüyor.

GÖKHAN SAZDAĞI İLE VEDA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun geride kalan sezonda transfer edillen 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı için kararını verdi. İtalyan teknik adamın, deneyimli oyuncuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı yönetimin Italiano'nun Gökhan Sazdağı için gelecek teklifleri değerlendirerek transferinde kolaylık sağlayacağı aktarıldı.

1 YIL ÖNCE İMZA ATTI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Zecorner Kayserispor'dan 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi 2027 yılına dek devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana siyah-beyazlı formayla 18 maçta sahaya çıkan deneyimli sağ bek, gol ya da asist katkısı yapamadı.