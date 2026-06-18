Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber - Son Dakika
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Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt\'ı açıklayan Fenerbahçe\'ye dakikalar sonra kötü haber
18.06.2026 16:35
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak. Kuyt'ın kulübü Dordrecht'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam için Fenerbahçe'den tazminat beklentilerinin olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna yeniden İsmail Kartal’ın oturmasının ardından, teknik heyette heyecan yaratan bir hamle gerçekleşti. 

KUYT GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli ekibin eski yıldız futbolcusu Dirk Kuyt, kulübe bu kez antrenör olarak geri dönüyor. Hollandalı futbol adamının, yeni sezonda İsmail Kartal’ın birinci yardımcısı olarak görev yapacağı açıklandı.

''ÇOK MUTLU VE HEYECANLI''

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Dirk Kuyt ile dün bir araya gelerek kesin olarak el sıkıştıklarını belirtti. Kamer, bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hollandalı çalıştırıcının teklife verdiği yanıtı "Dirk Kuyt ile yaptığımız görüşme olumlu sonuçlandı ve kendisiyle birinci yardımcı antrenörlük pozisyonu için anlaşma sağladık. Bu teklifimiz onu çok mutlu etti ve büyük bir heyecan yaşadı. Görüşmede bize, 'Fenerbahçe'den bir şampiyon olarak ayrılmıştım. Şimdi yeniden şampiyonluğa yürüyecek bir ekiple, İsmail Kartal ile bir araya geleceğim için son derece mutluyum' ifadelerini kullandı." sözleriyle açıkladı. 

"TAZMİNAT İSTİYORUZ"

Öte yandan Dirk Kuyt'ın kulübü Dordrecht'ten sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Hollanda ekibinin sportif direktörü Sjoerd Ars, Kuyt için Fenerbahçe'den tazminat talepleri olduğunu dile getirdi. Sjoerd Ars, "Dirk'in yarın (Cuma) (Hollanda ekibinde sezon öncesi hazırlıkları cuma günü başlayacak) sahada olma ihtimali yüksek değil. Hareketlilik var ancak Fenerbahçe henüz resmi bir adım atmadı. Dirk, görüşme izni talebini bize iletti. Eğer hem Dordrecht hem de onun için doğru şartlar oluşursa bu transfere engel olmayız. Ancak bunun karşılığında ciddi bir mali tazminat talep ediyoruz." dedi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Dirk Kuyt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber - Son Dakika
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