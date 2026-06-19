37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı - Son Dakika
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37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

19.06.2026 13:02
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Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. 37 yaşındaki sol bek, yaptığı paylaşımla sahalara veda etti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamayla futbola veda ettiğini duyurdu.

BİRÇOK DEV KULÜPTE FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin; CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formaları giydi. Deneyimli sol bek, kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli takımlarda görev aldı.

37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ

Caner Erkin, Türkiye A Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Süper Lig şampiyonlukları yaşarken, özellikle asistleri, duran toplardaki etkisi ve hücuma verdiği katkıyla öne çıktı.

37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKTI

Sahadaki mücadeleci yapısıyla tanınan Caner Erkin, Türk futbolunun son dönemdeki en dikkat çeken sol beklerinden biri olarak kariyerini noktaladı. 37 yaşındaki futbolcu, aktif futbol yaşantısını sonlandırarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Zaten kırmızı kart yiyor oynamıyordu 1 0 Yanıtla
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