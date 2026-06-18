İstanbul'da Motosikletli Çetelere Büyük Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Motosikletli Çetelere Büyük Operasyon

İstanbul\'da Motosikletli Çetelere Büyük Operasyon
18.06.2026 16:13
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Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı, yüzlerce silah ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yeni nesil sokak çeteleri ile silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik bir dizi operasyon yapıldı. 

İş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme suçlarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik yürütülen çatışmalar doğrultusunda 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Tuzla ve Üsküdar'ın yanı sıra Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli ve Ankara'da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

CAN POLAT CİNAYETİ VE OTOKOÇ'A SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Operasyonlarda İzmir'de Polat çiftinin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürüldüğü olay ile bağlantılı çetenin bir üyesinin evinden çıkan tabanca ile Maltepe'de Otokoç'a silahlı saldırı eyleminde kullanıldığı anlaşılan uzun namlulu silahlar da ele geçirildi. Yüzlerce silah ve merminin ele geçirildiği operasyonda 48 olaya karıştığı belirlenen 156 şüpheli yakalanırken, bu faillerin işledikleri suçta kullanıldıkları değerlendirilen 7 motosiklet ve 7 kaska da el konuldu. Sorguları tamamlandıktan sonra farklı tarihlerde adli makamlara sevk edilen 156 şüphelinin 5'i tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 28'inin ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldığı öğrenildi. Geri kalan 123 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CEPHANELİK SEGİLENDİ

Diğer yandan operasyonda ele geçirilen silahlar ve mühimmatlarla şüphelilerin karıştıkları suçlarda kullandıkları motosikletler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. Emniyette sergilenen silahlar arasında yer alan AK-47 tipi Kalaşnikofların Otokoç saldırısında kullanılan silahlar olduğu, 'Utaş' marka silahın ise İzmir'de öldürülen Can Polat cinayetiyle bağlantılı çeteden ele geçen tabancalar olduğu kaydedildi. Sergide şüphelilerin eylem sırasında taktıkları kar maskesinin ise bir futbol topuna geçirilerek sergilenmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Can Polat, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Otokoç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Motosikletli Çetelere Büyük Operasyon - Son Dakika

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