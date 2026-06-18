Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

18.06.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 kişiden 9'u tutuklandı. Adli kontrolle serbest kalan ünlü şarkıcı Berdan Mardini ifadesinde, "2003'ten beri şöhretim. Mardin'de 500 dönüm gül bahçem, fabrikam ve kozmetik markam var. Başarılarım ve ailevi husumetler nedeniyle işlerimi baltalamak istiyorlar. Kanımda uyuşturucu çıkmaz" diyerek kendini savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması, yeni dalga operasyonlarla genişletilmeye devam ediyor. Büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında son olarak, 11 Haziran'da düzenlenen operasyonda aralarında çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aralarında ünlü türkücü Berdan Mardini'nin de bulunduğu 16 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında şunlar; 

  • Tolga Çam
  • Murat Saygı
  • Enis Ahmet Onat
  • Emre Tari
  • Hasan Vatan
  • Reyhan Küçükyeğen
  • Mehmet Yıldız
  • Tessy Ramos Correira
  • Rafet Eren Yorulmazer

BERDAN MARDİNİ’NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin savcılık ve mahkeme safhasındaki ifadesinin detaylarına ulaşıldı. İfadesinde hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddeden Mardini, uyuşturucu kullanmadığını ve testlerde de bir şey çıkmayacağını belirterek şunları söyledi: "Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır."

"500 DÖNÜM GÜL BAHÇEM VE FABRİKAM VAR"

Ticari hayatından ve başarılarından bahsederek hakkındaki ihbarın "itibar suikastı" olduğunu savunan ünlü sanatçı, ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır. Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum."

"TELEFONU VERDİM AMA ŞİFREYİ..."

Gözaltına alındığı sırada telefonunu ekiplere teslim ettiğini ancak içerisindeki kişisel ve ticari verileri korumak adına şifresini paylaşmadığını belirten Mardini, savunmasını şu cümlelerle tamamladı: "Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim. Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum."

Berdan Mardini, İstanbul, Magazin, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:40
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:00
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:08:36. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.