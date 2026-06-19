Acun Ilıcalı\'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United

Premier League'e yükselerek büyük başarı yakalayan Hull City'yi yeni sezonda zorlu bir başlangıç bekliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Premier League'in ilk haftasında Manchester United ile karşılaşacak.

GÖZLER İLK HAFTADA

Ligin en köklü kulüplerinden biri olan Manchester United karşısında alınacak sonuç, Hull City'nin sezona bakışını da doğrudan etkileyecek. Futbolseverler, Premier League'e geri dönen Hull City'nin dev rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİ KALICI OLMAK

Premier League bileti aldıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Hull City, ilk sezonunda ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Manchester United karşılaşması ise sarı-siyahlılar için sezonun en dikkat çekici açılış maçlarından biri olacak.

Premier Lig’in 2026-2027 sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma

Arsenal - Coventry City

22 Ağustos Cumartesi

Brentford - Tottenham

Everton - Crystal Palace

Hull City - Manchester United

Ipswich Town - Sunderland

Nottingham Forest - Leeds United

23 Ağustos Pazar

Brighton & Hove Albion - Aston Villa

Manchester City - Bournemouth

Newcastle United - Liverpool

24 Ağustos Pazartesi

Fulham - Chelsea

HULL CITY'NİN 2026-27 PREMIER LİG FİKSTÜRÜ