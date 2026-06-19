Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United

Acun Ilıcalı\'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
19.06.2026 13:19
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier League'deki ilk hafta maçında Manchester United ile karşılaşacak. İngiliz ekibi, yeni sezona dev bir rakip karşısında başlayacak.

Premier League'e yükselerek büyük başarı yakalayan Hull City'yi yeni sezonda zorlu bir başlangıç bekliyor.  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Premier League'in ilk haftasında Manchester United ile karşılaşacak.

GÖZLER İLK HAFTADA

Ligin en köklü kulüplerinden biri olan Manchester United karşısında alınacak sonuç, Hull City'nin sezona bakışını da doğrudan etkileyecek. Futbolseverler, Premier League'e geri dönen Hull City'nin dev rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİ KALICI OLMAK

Premier League bileti aldıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Hull City, ilk sezonunda ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Manchester United karşılaşması ise sarı-siyahlılar için sezonun en dikkat çekici açılış maçlarından biri olacak.

Premier Lig’in 2026-2027 sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma

  • Arsenal - Coventry City

22 Ağustos Cumartesi

  • Brentford - Tottenham
  • Everton - Crystal Palace
  • Hull City - Manchester United
  • Ipswich Town - Sunderland
  • Nottingham Forest - Leeds United

23 Ağustos Pazar

  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa
  • Manchester City - Bournemouth
  • Newcastle United - Liverpool

24 Ağustos Pazartesi

  • Fulham - Chelsea

HULL CITY'NİN 2026-27 PREMIER LİG FİKSTÜRÜ

  • 22 Ağustos: Hull City - Manchester United
  • 29 Ağustos: Coventry City - Hull City
  • 5 Eylül: Hull City - Aston Villa
  • 12 Eylül: Chelsea - Hull City
  • 19 Eylül: Newcastle United - Hull City
  • 10 Ekim: Hull City - Everton
  • 17 Ekim: Fulham - Hull City
  • 24 Ekim: Hull City - Brentford
  • 31 Ekim: Hull City - Ipswich Town
  • 7 Kasım: Arsenal - Hull City
  • 21 Kasım: Hull City - Brighton
  • 28 Kasım: Crystal Palace - Hull City
  • 2 Aralık: Hull City - Nottingham Forest
  • 5 Aralık: Bournemouth - Hull City
  • 12 Aralık: Hull City - Tottenham
  • 19 Aralık: Manchester City - Hull City
  • 26 Aralık: Hull City - Liverpool
  • 30 Aralık: Hull City - Leeds United
  • 2 Ocak: Sunderland - Hull City
  • 6 Ocak: Nottingham Forest - Hull City
  • 16 Ocak: Hull City - Arsenal
  • 23 Ocak: Ipswich Town - Hull City
  • 30 Ocak: Hull City - Crystal Palace
  • 6 Şubat: Brighton - Hull City
  • 10 Şubat: Hull City - Sunderland
  • 20 Şubat: Liverpool - Hull City
  • 27 Şubat: Hull City - Manchester City
  • 3 Mart: Leeds United - Hull City
  • 13 Mart: Aston Villa - Hull City
  • 20 Mart: Hull City - Chelsea
  • 10 Nisan: Manchester United - Hull City
  • 17 Nisan: Hull City - Coventry City
  • 24 Nisan: Tottenham - Hull City
  • 1 Mayıs: Hull City - Bournemouth
  • 8 Mayıs: Everton - Hull City
  • 15 Mayıs: Hull City - Fulham
  • 23 Mayıs: Brentford - Hull City
  • 30 Mayıs: Hull City - Newcastle United

Manchester United, Acun Ilıcalı, Manchester, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    acun mancester düt düt 0 0 Yanıtla
  • Mehmet İsmaİloğlu Mehmet İsmaİloğlu:
    adamlarda adamlar da fikstür çekilmiş bizimkiler daha transfer sezonu açılmadı transfer limiti açıklanmadı 0 0 Yanıtla
    Er saf Er saf:
    Sende çok acele ediyorsun, acele işe şeytan karışır, ligler bir başlasın fikstürü o gün açıklarlar zaten 0 0
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