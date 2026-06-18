Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 710 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 710 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 710 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
18.06.2026 17:15
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Düzce'de yapılan operasyonda, ticari taksideki motor kısmına gizlenmiş 710 gram metamfetamin bulundu.

Düzce'de düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirdiği belirlenen ticari taksi, polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, motor kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 710 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan ticari taksi, belirlenen noktada durduruldu. Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla araçta yapılan detaylı aramada, uyuşturucunun aracın kaputu altında, motorun üzerine yerleştirilmiş poşet içerisinde saklandığı tespit edildi. Aramada ele geçirilen 710 gram metamfetaminin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.S.'nin (45), daha önceden 4 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 710 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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