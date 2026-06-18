Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın genç yıldızlarını istiyor

Trendyol Süper Lig’de yeniden Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi.
Kırmızı-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına rotasını İstanbul devlerine çevirdi. Samsunspor yönetimi, Fenerbahçe’nin gelecek vadeden genç savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir ve Galatasaray’ın genç yeteneği Renato Ngaha’yı kiralık olarak renklerine bağlamak için harekete geçti.
Takıma doğrudan katkı sağlayacak potansiyelli isimlere odaklanan Karadeniz ekibinde, Başkan Yüksel Yıldırım’ın bu iki transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi. İki genç oyuncunun da takıma kazandırılması konusunda oldukça istekli olan Başkan Yıldırım, kulüplerle olan görüşmeleri hızlandırdı.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maça çıkan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, gol ya da asist katkısı yapamadı. Galatasaray'da 5 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha Ngaha ise 2 gol attı.
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