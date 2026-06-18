Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor - Son Dakika
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Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın genç yıldızlarını istiyor
18.06.2026 17:17
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Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir, Galatasaray'dan da Renato Ngaha'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın bu iki transferde oldukça istekli olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig’de yeniden Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. 

TRANSFER ROTASI F.BAHÇE VE G.SARAY

Kırmızı-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına rotasını İstanbul devlerine çevirdi. Samsunspor yönetimi, Fenerbahçe’nin gelecek vadeden genç savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir ve Galatasaray’ın genç yeteneği Renato Ngaha’yı kiralık olarak renklerine bağlamak için harekete geçti. 

Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE

Takıma doğrudan katkı sağlayacak potansiyelli isimlere odaklanan Karadeniz ekibinde, Başkan Yüksel Yıldırım’ın bu iki transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi. İki genç oyuncunun da takıma kazandırılması konusunda oldukça istekli olan Başkan Yıldırım, kulüplerle olan görüşmeleri hızlandırdı. 

Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maça çıkan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, gol ya da asist katkısı yapamadı. Galatasaray'da 5 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha Ngaha ise 2 gol attı. 

Yüksel Yıldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Kel Robert değil sana genç oyuncu yağmurlu havada su veren itfaiyenin hortumunu aziz nereye yerleştirceğini İyi bilir bekle gör.... 0 0 Yanıtla
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