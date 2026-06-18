Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı

Mersin\'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
18.06.2026 16:49  Güncelleme: 16:55
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin vücudunda ciddi kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi 65150 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ç. isimli işçi, çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne fark edilmeden girdi. Bu sırada çalışma arkadaşının sistemi çalıştırması üzerine işçi aracın hidrolik bölümüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen kurtarma operasyonunun ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı işçi sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin diz kapağı bölgesi başta olmak üzere vücudunun üst kısımlarında ciddi kemik kırıkları ve ezilmeler oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Akdeniz, Mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı - Son Dakika

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