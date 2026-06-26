Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kadir İnanır için taziye mesajı
26.06.2026 20:41
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. İnanır'ın Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz eserleri ve sanat yaşamına yaptığı katkılara dikkat çeken siyasetçiler, yayımladıkları mesajlarla usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından siyaset dünyasından da peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, yayımladıkları mesajlarla usta sanatçıyı anarken, İnanır'ın Türk sinemasına bıraktığı unutulmaz mirasa dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: "SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da taziye mesajında, Kadir İnanır'ın rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler ve daha birçok yapımın Türk sinemasında unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ersoy, "Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterlerle unutulmayacak bir efsaneyi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: "TÜRK SİNEMASI ÇOK KIYMETLİ BİR ÇINARINI YİTİRDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum." dedi.

BERHAN ŞİMŞEK: "KADİR İNANIR İÇİNDEKİ ÇOCUĞU HİÇ ÖLDÜRMEMİŞTİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ise Kadir İnanır'ın bilinmeyen bir yönünü anlatarak, "Herkes bilmez; 'Hekim oğlu derler benim adıma, Aynalı'da martin yaptırdım' türküsünün derlemesini Kadir İnanır yaptı. Kadir İnanır içindeki çocuğu hiç öldürmemişti. Kadir İnanırlar pek yetişmiyor." sözleriyle usta sanatçıya veda etti.

Kültür ve Turizm Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Nuri Ersoy, Berhan Şimşek, Kadir İnanır, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Kadir İnanır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı - Son Dakika

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