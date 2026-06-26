Ibrahimovic\'ten Türkiye\'nin galibiyetini küçümseyici yorum

İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. İsveçli futbol adamı, ABD için asıl sınavın Bosna-Hersek karşısında başlayacağını söyledi.

''TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMİ YOK''

Mücadeleyi değerlendiren Ibrahimovic, "ABD için Türkiye maçının bir önemi yok. Sıradan bir maç oldu. Bosna-Hersek'e karşı asıl mücadele başlıyor. Artık kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin. Bu kadar basit bir denklem." dedi.

''TÜRKİYE'YE KARŞI ALINAN YENİLGİ ÖNEMSİZ''

Sözlerine devam eden Zlatan Ibrahimovic, Türkiye'nin aldığı galibiyete gölge düşürücü bir yorum yaparak "Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir. Ama bu maç daha çok, şimdiye kadar oynamayan oyuncuları sahaya sürmek ve onlara süre vermekle ilgiliydi. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Alınan bu yenilgi önemsiz. Türkiye'ye karşı yedek bir kadroyla sahadaydılar, sonuç böyle olmazdı." ifadelerini kullandı.

''YARI FİNALE KADAR GİDEBİLİRLER''

ABD'nin turnuvadaki macerası hakkında dikkat çeken bir tahmin yapan eski golcü, ''ABD, bu gruptaki Türkiye'den de Paraguay'dan da Avustralya'dan da güçlü bir takım. Bunu herkese gösterdiler. Yarı finale kadar gitmeleri benim için sürpriz olmaz.'' şeklinde konuştu.