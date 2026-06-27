Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

27.06.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayına sayılı günler kalmasına rağmen karla mücadele ekiplerinin zorlu coğrafyadaki yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yer yer 5 metreye ulaşan kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, iş makineleri ile adeta kardan tüneller açarak ilerliyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, çetin kış şartlarının geride kaldığı bugünlerde bile adeta kıştan kalma görüntülerin yaşandığı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

KEPÇE BOYUNU AŞAN KAR TÜNELLERİ

Hava sıcaklıklarının batı illerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde, Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde yer yer 5 metreye ulaşan kar kalınlığı bulunuyor.

Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

İş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, adeta kardan tüneller açarak ilerliyor. Kepçenin yetersiz kaldığı ve kar tabakasının sertleştiği alanlarda devreye ekskavatörler giriyor.

Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN GECE GÜNDÜZ MESAİ

Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan karla mücadele ekipleri, her şeye rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Vatandaşların ve yaylacıların mağdur olmaması için cansiparane bir şekilde çalışan ekipler, doğanın sunduğu tüm zorluklara meydan okuyor.

Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MÜCADELE SÜRECEK

Karla mücadele ekipleri, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Yüksekova'nın birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti. 

Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Boş haber 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
Dünya Kupası’nda ilginç anlar Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
Ibrahimovic’ten Türkiye’nin galibiyetini küçümseyici yorum Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum
Sanat dünyası Kadir İnanır’a ağlıyor Sanat dünyası Kadir İnanır'a ağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir İnanır için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı
Omar Marmoush’tan Galatasaray’a yeşil ışık Omar Marmoush'tan Galatasaray'a yeşil ışık
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi

17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:20
İstanbul’da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
15:48
AK Parti’de toplu rozet töreni İzmir’de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:32
Avrupa resmen kavruluyor Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 19:03:02. #7.12#
SON DAKİKA: Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.