AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi - Son Dakika
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AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

AK Parti\'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı\'dan açıklama geldi
27.06.2026 16:40
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AK Parti Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün'ün paylaşıp kısa süre sonra sildiği iddia edilen fotoğraf, kriz çıkardı. Söz konusu fotoğrafta, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın el hareketi yaptığı görülüyordu. Tepkiler üzerine açıklama yapan Arı, görüntünün yapay zeka ile üretildiğini belirtti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün'ün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve kısa süre sonra silindiği iddia edilen bir fotoğraf, siyasetin gündemine oturdu. Geçtiğimiz gün düzenlenen törenle AK Parti'ye katılan eski İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın el hareketi yaparken görüldüğü kare, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

AK Parti'de

RASİM ARI "YAPAY ZEKA" DEDİ

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Rasim Arı, söz konusu görselin yapay zekayla üretildiğini savundu.

AK Parti'de

Arı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel üzerinden yapay bir gündem oluşturma çabası, aslında söylenecek sözü kalmayanların başvurduğu en kolay yöntemdir. Algı üretmek uğruna teknolojiyi art niyetli bir şekilde kullanmayı tercih edenlere elbette söyleyecek çok sözümüz var. Ancak biz, seviyemizi bu tartışmaların seviyesine indirmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; hakikat, eninde sonunda bütün yapaylıkların önüne geçer. Gerçek fotoğrafı da kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Arı fotoğrafın orijinali olarak bunu gösterdi:

AK Parti'de
AK Parti'de

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Son Dakika Güncel AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi - Son Dakika
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